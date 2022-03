Stefano e Belen di nuovo insieme? Parla Cecilia Rodriguez: "Ecco come stanno le cose"

"C’è gente molto ignorante, che non sa come stanno realmente le cose e si fa condizionare da quello che si dice su di lei". Cecilia Rodriguez parla per la prima volta del ritorno di fiamma tra la sorella Belen e il marito Stefano De Martino: i due, che si erano lasciati nel corso del primo lockdown dopo sette anni d'amore e un figlio, sono tornati ufficialmente ad essere una coppia. Dopo che lei, nell'ultimo anno, ha avuto un'altra figlia da Antonino Spinalbese.

La sorella di Belen spiega: "Io so chi è mia sorella e quale tipo di donna è", sottoliena in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv. "E conosco la vita che ha avuto, tutto quello che ha dovuto passare di bello ma anche di brutto".

Poi precisa: "Le indecisioni ci possono essere state - aggiunge - magari può aver sbagliato a scegliere qualche volta, ma parliamo di sentimenti. È una donna fortissima e bellissima: gli sbagli si possono fare, le indecisioni in amore si possono avere, ben vengano i cambiamenti".

E a chi giudica Belen dice: "E' cosciente della donna che è. Una volta, quando era più giovane, ci stava male. Ora no. La verità è un’altra, non è una mangiauomini: si è sposata, non ha funzionato e ha conosciuto altri uomini. Però questa è la sua vita. È grande e farà quello che deve fare fino a quando non troverà l’uomo giusto. Ma magari quello giusto c’è sempre stato".

Intanto Belen e Stefano proseguono il loro nuovo inizio, il terzo. Con loro il figlioletto Santiago, di otto anni. A raccontarlo sono le storie pubblicate da lei sabato sera, che si è inquadrata mentre guardava Amici proprio da casa di Stefano, giudice nel talent show.