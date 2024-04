Stefano De Martino emozionato al battesimo del nipotino: le immagini

Un momento dolcissimo vissuto in famiglia, quello che Stefano De Martino ha vissuto al battesimo di suo nipote. Lo testimoniano le foto pubblicate da Chi, che mostrano il conduttore televisivo partenopeo raggiante in una giornata trascorsa tra il mare di Napoli e la tenuta San Domenico a Sant'Angelo in Formis, in provincia di Caserta, dove si è svolta la cerimonia.

Adelaide, la sorella minore di Stefano, è diventata mamma per la prima volta lo scorso novembre. Stefano era il padrino del piccolo Mattia, e negli scatti pubblicati dal magazine è evidente come sia felice e emozionato. In chiesa ha giocato col piccolo, e non poteva mancare una foto di fronte alla torta con i genitori e il bimbo.