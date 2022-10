De Martino dolce baby sitter: a casa per prendersi cura della piccola Luna Mari

Momento d'oro per Stefano De Martino e Belen. I due sono tornati insieme e c'è sempre più affiatamento in famiglia. Lo dimostrano anche alcune stories Instgram nelle quali l'ex ballerino si prende cura della piccola Luna Mari, figlia di Belen e Spinalbese.

Il tutto mentre la showgirl è impegnata per la voro in Toscana. Con Stefano c'è anche il figlio Santiago, ma la scena è tutta per la piccola Luna Mari. Belen, infatti, condivide alcuni frame di una videochiamata: la piccola è seduta su un divano nero e la casa sembra proprio quella di De Martino. Le immagini sono diventate virali, raccogliendo tanti commenti d parte degli utenti social.