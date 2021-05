Disavventura in aeroporto per la compagna di Stash: "Fossi stata da sola..."

Giulia Belmonte torna sulla vicenda a monte dei post polemici sia suoi che del cantante. "Sinceramente non mi arrabbio mai, sono la più tranquilla al al mondo, ma con me c'era Grace"

"Scusate se mi sono sfogata ma ero nervosissima". Giulia Belmonte, la compagna di Stash dei The Kolors, in una nuova story su Instagram si è mostrata sinceramente dispiaciuta per i suoi post di ieri, rilanciati anche dal cantante.

La vicenda è quella dei problemi riscontrati in aeroporto a Pescara. "Questa mattina avevo un volo sono arrivata in aeroporto e mi hanno detto che c'erano problemi con il biglietto. Io (trattata male dal personale, ma non voglio fare di tutta l'erba un fascio perché ci sono state persone gentili) con una bambina di cinque mesi ad aspettare che gli addetti si degnino di darmi risposte. Alla fine io e Grace siamo tornate a casa. Duecento euro di biglietto buttati al vento e abbiamo dovuto acquistarne un altro". Una disavventura che ha infastidito anche Stash: "Stai tranquilla amore - ha scritto rivolgendosi alla piccola Grace, la figlia - Rideremo facendoci il solletico domani e non oggi. Perché alcune persone sono talmente tristi dentro che non riusciranno mai a ridere come facciamo noi...neanche con il solletico".

Giulia Belmonte, nel dirsi felice degli attestati di solidarietà ottenuti (in molti le hanno detto di aver vissuto esperienze simili), ha poi raccontato. "Ero nervosissima, sinceramente non mi arrabbio mai, sono la più tranquilla al al mondo, e se mi fosse successo mentre ero da sola non gli avrei dato peso".

La situazione però era del tutto diversa, con una bambina piccola. "Ero lì però con Grace, e dover aspettare tanto tempo con lei nel passeggino, che aveva sonno e doveva mangiare...". L'influencer conclude così, promettendo aggiornamenti: "Abbiamo acquistato un altro biglietto e cambiato tutti i nostri programmi. Vi farò sapere".