L'aeroporto replica a Stash: "La bambina era senza biglietto"

La Saga, compagnia di gestione dello scalo di Pescara, replica alle accuse lanciate ieri via Instagram dal cantante Stash, leader dei The Kolors e giudice di Amici, e dalla sua compagna, la pescarese Giulia Belmonte. Quest'ultima, infatti, aveva denunciato di aver vissuto una disavventura ieri nell'aeroporto d'Abruzzo di Pescara, quando era in attesa di imbarcarsi su un volo Alitalia insieme alla figlia di soli 5 mesi. Stash era arrivato a parlare di "angherie" subite dalla neonata per l'attesa vissuta e poi per la mancata partenza della compagna su un volo per Milano Linate, ma solo oggi arriva la versione dei fatti della struttura.

La replica dell'aeroporto

"In merito a quanto verificatosi ieri", si legge in una nota della Saga diffusa alla stampa, "relativamente al volo in partenza per Milano Linate, e alle dichiarazioni riportate da alcuni organi di informazione social-web, si precisa quanto segue: la passeggera si presentava ai controlli di sicurezza 15 minuti dopo il previsto orario di chiusura del volo; la passeggera non era provvista di regolare biglietto per l’infante. ll sistema di biglietteria della compagnia aeree non permette l’emissione di biglietti per voli già chiusi. Tali regole sono le medesime su tutto il network del vettore".

La denuncia di Stash: "Angherie su mia figlia di 5 mesi"

Una risposta puntuale, che arriva a poche ore dallo sfogo social del cantante napoletanto. Com'è noto, infatti, il giudice di Amici aveva supportato le polemiche lanciate dalla fidanzata Giulia, contrariata rispetto alla presunta inefficienza della struttura. "La mia esperienza con l'aeroporto di Pescara è totalmente negativa - aveva scritto la donna - mi hanno rimbalzata da uno sportello all'altro senza che nessuno sapesse darmi spiegazioni e senza che nessuno riuscisse a risolvermi il problema. La mia esperienza con Alitalia? Ancora piu negativa: la responsabile poco carina, il call center del tutto assente (ho provato a chiamare più volte senza ricevere risposta) e, come ho già scritto, nessuno è riuscito, nessuno ha provato a trovare una soluzione, sono stata completamente ignorata".