Ritorno di fiamma con Belen? Parla De Martino: "Sono felice e sereno"

Stefano De Martino è stato ospite da Mara Venier che non ha perso l'occasione per chiedergli dell'eventuale ritorno di fiamma con Belen. Negli ultimi mesi i due sono stati beccati insieme in diverse occasioni e a tal proposito Mara Venier ha chiesto: "Non voglio essere invadente e chiederti cose che sono solo tue e della persona che c'è dall'altra parte, ma vorrei sapere che momento è questo".

"Le sale d'aspetto del dentista sono piene di quei giornali. Basta non andare dal dentista" ha scherzato Stefano, che poi ha detto: "Sono molto felice e sereno. Molto contento". Poi, la discussione è passata sul figlio: "Quando è nato Santiago avevo 23 anni e quello slancio di incoscienza che in certi casi serve. Avendo un bambino così grande e avendo costruito un rapporto così intimo con lui, a volte, ma credo sia naturale, mi dispiacerebbe quasi. Mi dispiacerebbe per lui. Però magari sì, tanto sono partito talmente presto che ce ne ho di tempo".