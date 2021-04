La sorella di Stefano De Martino sta con un attore di Gomorra: la rivelazione

Per una volta, il protagonista dei gossip in famiglia non è lui. Stavolta non è Stefano De Martino a finire sulle pagine patinate ma la sorella Adelaide. Secondo le ultime indiscrezioni la 26enne avrebbe un nuovo fidanzato. Si tratta di un attore, Emanuele Vicorito, noto alle cronache per la sua partecipazione nella serie “Gomorra”.

Vicorito interpretava il ruolo di “'O Pop” e si definisce un “vero scugnizzo” sui social. Ad alimentare il gossip è stata la stessa Adelaide che ha pubblicato un post su Instagram con la sua nuova fiamma. In precedenza erano stati paparazzati mentre facevano una passeggiata in centro. Con lo scatto pubblicato sui social Adelaide ha dato il via alla nuova relazione “rubando” per qualche ora i riflettori al fratello più famoso.