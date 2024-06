Sophia Loren oggi: la diva torna a mostrarsi in pubblico dopo l'incidente

Sophia Loren da diverso tempo non si faceva vedere in pubblico, e lo scorso settembre aveva destato molta preoccupazione la notizia che l'attrice fosse caduta in casa, fratturandosi il femore e varie parti dell'anca. Adesso, dopo una lunga e attenta riabilitazione, l'attrice è tornata e si è mostrata in ottima forma ed elegante come sempre per le strade di Beverly Hills.

Con un bastone da un lato e suo figlio Edoardo Ponti a sorreggerla dall'altro, la diva è stata immortalata all'uscita del ristorante Cipriani. Ha salutato con gran gentilezza chi era felice di incontrarla, restituendo loro un sorriso.

Intramontabile, iconica, italiana. Sophia Loren è l'emblema del concetto di esportazione del made in Italy nel mondo, ancora oggi nel 2024, dopo aver diffuso per decadi la sua bellezza e il suo talento in ogni parte del mondo. Spaghetti, pizza e Sophia Loren. È lei uno dei simboli di cui vantarci ovunque, è lei uno dei volti più riconoscibili, soprattutto negli Stati Uniti, ammaliati dalla sua figura negli anni. Lì dove l'attrice premio Oscar, che compirà 90 anni il 20 settembre 2024, è tornata ed è stata immortalata all'uscita da Cipriani a Beverly Hills, accompagnata dal figlio, il regista Edoardo Ponti, dopo un pranzo in compagnia. Il brutto incidente domestico dello scorso settembre è alle spalle, adesso Sophia sta bene e chissà se avrà il tempo, nella sua permanenza negli USA, di passare alla retrospettiva di 13 film dedicata a lei al Lincoln Center di New York, dal 7 al 13 giugno 2024. ————————— Timeless, iconic, Italian. Sophia Loren is the emblem of the concept of export of Made in Italy in the world, still today in 2024, after having spread for decades her beauty and her talent in every part of the world. Spaghetti, pizza and Sophia Loren. She is one of the symbols to boast of everywhere, she is one of the most recognizable faces, especially in the United States, fascinated by her figure over the years. There where the actress, who will turn 90 on September 20, 2024, is back and was immortalized at the exit from Cipriani in Beverly Hills, accompanied by his son, director Edoardo Ponti, after a lunch. The bad domestic incident last September is behind, now Sophia is fine and who knows if she will have the time, in her journey in the USA, to move to the retrospective of 13 films dedicated to her at the Lincoln Center in New York, from 7 to 13 June 2024.

Il 20 settembre Sophia Loren compirà 90 anni. Già dal 7 al 13 giugno Cinecittà presenterà, al Lincoln Center di New York, "Sophia Loren: la signora di Napoli", una rassegna di 13 film introdotta dal figlio e regista Edoardo Ponti che ha diretto la madre in La vita davanti a sé, ultima grande interpretazione di Sophia Loren, per la quale ha vinto il David di Donatello come migliore attrice nel 2021.