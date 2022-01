Serena Rossi: "Napoli è mamma. Mi volevano far nascondere la mia napoletanità"

A poche ore dal debutto in prima serata su Rai 1 con la nuova fiction che la vede protagonista, “La sposa“, Serena Rossi è stata ospite di Domenica In, dove ha parlato anche della sua vita, tra aneddoti familiari e carriera. L’attrice ha confidato a "cuore aperto" di essere legatissima alle sue radici, partendo da Napoli, la sua città: "Napoli è mamma, c’è un legame viscerale e profondo. Ha mille contraddizioni, ci sono difficoltà ma dall’altra parte è così potente. All’inizio della mia carriera mi volevano far nascondere la mia napoletanità".

Con riferimento a "La Sposa", Serena Rossi ha invece ricordato la nonna paterna: "Dedico ‘La sposa‘ a mia nonna e a tutte le nonne. Quando inviavo le foto ai miei genitori dal set, mio padre mi diceva che somigliavo tanto a sua madre. Questa serie dà voce alle donne come lei che hanno aiutato questo Paese ad essere quello che è. Il sapere di appartenere a qualcosa di così profondo ti fa stare in pace”.

“Sono sempre stata molto espansiva, molto fisica e comunicativa fin da piccola – ha spiegato -. Ho avuto una bellissima infanzia e sono cresciuta in un ambiente molto sereno in cui mi hanno insegnato che la famiglia è la cosa più importante di tutte. Cerco di trasmettere a mio figlio gli stessi valori”.

Intanto, la prima puntata de "La Sposa" ha raccolto molti consensi. A dirlo sono gli ascolti auditel. Su Rai1 la prima puntata de La Sposa ha conquistato 5.983.000 spettatori pari al 26.8% di share. Su Canale5 l’esordio di Avanti un Altro! Pure di Sera ha raccolto davanti al video 2.760.000 spettatori con uno share del 12.7%. Su Rai2 The Rookie ha interessato 1.031.000 spettatori (4.1%) e CSI: Vegas 820.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Justice League è scelto da 1.200.000 spettatori (5.3%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa dalle 20:43 alle 22:12 ha incollato 2.382.000 spettatori (9.4%) e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo dalle 22:15 alle 23:42 1.329.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 Controcorrente totalizza 742.000 spettatori (3.9%). Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 566.000 spettatori pari al 2.4%.