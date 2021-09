Serena Rossi snobbata da Jennifer Lopez: le immagini subito virali sul web

Imbarazzo a Venezia per Serena Rossi che è stata snobbata da Jennifer Lopez. La popstar americana e Ben Affleck hanno attraversato il red carpet della Mostra di Venezia, la cui madrina è proprio l'attrice napoletana.

Come si vede dalle immagini, Serena Rossi si avvicina a JLo per presentarsi, ma viene ricambiata con freddezza. Dopo qualche attimo la Lopez "afferra" il suo Ben per scambiare qualche effusione amorosa a favore di macchine fotografiche e telecamere.

Palese l’imbarazzo di Serena Rossi: “Ok… Si amano. Mi stacco, perché mi vergogno”, il suo commento davanti all’obiettivo che ha ripreso una scena per nulla gradita dai fan, suoi come della cantante.

“Eppure Serena è la madrina. Dite quello che volete ma è stata un attimo scortese JLo”, ha affermato qualcuno; “Mi è caduto un mito. Tirarsela è poco di classe”, ha aggiunto qualcun altro; “L’ha squadrata da sotto a sopra appena si è avvicinata e poi non l’ha praticamente calcolata. Per non parlare di questa specie di ritorno di fiamma… sembravano due attori del Segreto”, a cui si è aggiunto chi ha definto il gesto come una caduta di stile”.