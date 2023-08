"Serena Rossi incinta". E spunta una clausola sul suo contratto per Mina Settembre...

In vacanza in Salento, dove si trova in questo momento insieme al marito Davide Devenuto, Serena Rossi nasconderebbe un dolce segreto: stando ai pettegolezzi infatti l'attrice napoletana sarebbe incinta del suo secondo figlio dopo Diego nato nel 2016. A darne annuncio è il settimanale DiPiùTv, che aggiunge ulteriori dettagli in merito al futuro di "Mina Settembre", la fortunata fiction di cui si attende una prossima stagione. Ma andiamo con ordine.

Anzitutto, la gravidanza sarebbe agli inizi: sembra infatti che Serena abbia scoperto da poco di essere incinta, motivo per cui avrebbe deciso per il momento di non rivelare ufficialmente il suo stato interessante. "Dopo essere passata per Napoli a salutare i suoi genitori - si legge - è partita per le vacanza con la sua famiglia e alcuni amici in Molise e per un po’ è anche sparita dai social, così come ha fatto suo marito". Riservatezza in un momento così delicato e speciale, insomma. Se le indiscrezioni venissero confermate, per la coppia si tratterebbe del secondo figlio, arrivo dopo quindici anni d'amore (e pochi mesi di matrimonio, celebrato a giugno di quest'anno a Roma in gran segreto).

Ma che cosa ne sarà invece delle riprese di Mina Settembre 3? "L’attrice avrebbe dovuto iniziare a girare tra la fine di questa estate e gli inizi dell’autunno, stagione attesissima e per cui c’è già la sceneggiatura pronta, ma è stata rimandata a data da destinarsi", si legge ancora sulla rivista. Indiscrezioni che sembrerebbero confermate dai palinsesti Rai della stagione invernale in arrivo, dove in effetti il titolo non compare. Proprio nei giorni scorsi, inoltre, il sito Dagospia faceva sapere che Rossi aveva accettato di prendere parte alla nuova stagione, ma dopo un momento di incertezza e, soprattutto, a fronte di una clausola relativa all'aumento del compenso: "Il sì di Serena Rossi" sarebbe arrivato "con un piccolo aumento del cachet, per la terza stagione che dovrebbe essere l'ultima". Per il momento però gli occhi sono tutti sulla cicogna in arrivo.