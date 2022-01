Niente matrimonio per Serena Rossi con il suo Andrea: "Ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno"

Le future nozze di Serena Rossi e Davide Devenuto erano state annunciate in diretta televisiva durante Domenica In, con una telefonata a sorpresa del compagno alla protagonista di Mina Settembre.

Da allora i fan della coppia, conosciutasi durante l'esperienza in Un Posto al Sole, attendono trepidanti il matrimonio da sogno, che sembra però rimandato a data da destinarsi.

Al settimanale Di Più l'attrice napoletana ha affermato: "Per adesso le nozze non sono in programma e ho pure smesso di chiedermi se e quando ci saranno. Ma non mi lamento: Davide e io stiamo bene così, siamo felici e abbiamo un figlio meraviglioso. In fondo avrei poco tempo per organizzarle. Gli impegni sul set non mi consentono di organizzarlo come vorrei.