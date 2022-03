Serena Autieri a Mara Venier: "Per fare un'intervista con te devo venire alle 2 mi sa?"

"Ah, andiamo subito qui? Senti, ma per fare un'intervista con te mi sa che devo venire alle 2 quando inizi?". Sono queste le parole di Serena Autieri, rivolte a Mara Venier nel corso dell'ultima puntata di "Domenica In", delle quali si è molto discusso nelle ultime ore sui social.

La conduttrice, attrice e cantante napoletana è stata tra gli ospiti della tradizionale tramissione domenicale della rete ammiraglia Rai. Dopo il suo arrivo in studio, quando Mara Venier l'ha accolta, accompagnandola al microfono per l'esibizione sulle note di "Roma nun fa la stupida stasera" per presentare il suo spettacolo teatrale, Autieri è apparsa sorpresa.

"Parliamo della guerra, abbiamo modificato completamente il tutto, non so neanche cosa faremo e non so neanche io come arriverò alla fine", l'immediata spiegazione di Mara Venier.

