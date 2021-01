Balestrieri da tu si que vales, la nuova comicità che stupisce Belen

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

"Ma è uno scherzo?", si è chiesto più volte Rudy Zerbi. E invece no, era tutto vero. Nelle ultime puntate di Tu si que vales giuria e telespettatori si trovarono di fronte a un insolito talento, in grado rapprsentare. Un'esibizione surreale che ha creato non pochi momenti di incredibilità e che ha sorpreso ancora di più per l'esito finale. Che qualcosa di "insolito" stesse per accadere se ne sono accorti un po' tutti. Il concorrente, proveniente dalla regione Campania, si è presentato sul palco di Tu si que vales iniziando a far dei movimenti corporei molto articolatie strabilianti. Inevitabile l'imbarazzo generale e le battute degli altri giudici. La più incredula è stata Sabrina Ferilli che quella puntata fece i sinceri complimenti a Sebastiano dicendo che aveva inventato una nuova comicità e sarebbe dovuto andare in finale. Anche gli altri giudici tra molte risate hanno dato il benestare per la finale. Ma cosa è questa nuova comicità? per chi si è perso le puntate risponde il suo Manager Bruno Coscia " invito tutti a seguire il mio assitito sia sui social che presto covid permettendo, nei live in eventi e serate, cosi da venire a giocare e scoprire questa nuova comicità ". Sempre il suo Manager ci ha svelato che presto potremmo vedere Sebastiano in altri programmi televisivi, quali? chi cercherà vedrà.