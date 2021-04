Sarah Nile è diventata mamma: "Il dono più grande dalla vita"

Sarah Nile, l'ex concorrente del Grande Fratello è diventata mamma. Ad annunciare la lieta notizia è la stessa modella napoletana su Instagram: "Volevo ringraziare la vita che mi ha dato il privilegio di ricevere il dono più grande.. volevo ringraziare mio marito, le mie famiglie e i miei amici per avermi amata e sostenuta in qualsiasi caso , volevo ringraziare tutte le cliniche e i medici dal primo all ultimo che mi hanno seguita e indirizzata in questo percorso così lungo e tortuoso. Volevo ringraziare me per la costanza , la determinazione e la forza che mi ha spinta ad arrivare alla meta. Volevo ringraziare te .. Noah .. per aver reso le nostre vite ancora più magiche".

Il bimbo che Sarah Nile ha avuto con il marito Pierluigi Montuoro è venuto alla luce a Napoli, alla Clinica Mediterranea.