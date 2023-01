Rita Poppella si sposa: la proposta alla sua Annachiara

Rita Poppella, erede della notissima pasticceria partenopea (lei e Salvatore sono i figli di Ciro, l'inventore del "fiocco di neve"), ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio alla sua compagna Annachiara. Le due sono state ritratte in foto per l'occasione: sono in spiaggia, circondate da rose rosse e mano nella mano con lo sguardo pieno d'amore. Sorrisi, baci, abbracci e coccole anche dalla loro piccola Chloè.

Rita e Annachiara non potrebbero essere più felici per il raggiungimento di un grande traguardo. "Ho trovato la persona che ho sempre sognato, lei è la mia forza, siamo già una famiglia e con il matrimonio finalmente si celebra l'Amore", ha affermato emozionata Rita Poppella.