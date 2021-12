La regina del mondo curvy è napoletana

"Piacersi e valorizzarsi sempre e comunque". È questo il motto di Antonella Martucci, giovane imprenditrice napoletana creatrice del marchio di abbigliamento curvy femminile "KIM CURVY FASHION STYLE". Un progetto che nasce con la consapevolezza di rappresentare una categoria di donne che, seppur con qualche forma in più, restano delle bellezze uniche che devono avere il piacere di mostrarsi.

"Non immaginavo di raggiungere tante persone e di ricevere tutti questi complimenti attraverso i miei canali social - dichiara Antonella Martucci - devo dire che sono lusingata e soprattutto sono entusiasta di far felice ogni giorno donne che, attraverso i miei video dove mostro ed indosso personalmente i capi, immaginano di curarsi e mostrarsi. Il mio obiettivo è quello di trasmettere un imput a tutte le donne che per qualche motivo non si piacciono e non hanno stima del loro corpo per dare loro sempre più coraggio e di raccontare, attraverso il mio marchio, una storia di successo mostrando la curva più bella di una donna, il sorriso".