Uomini e Donne, annuncio shock dell'ex corteggiatrice: "Mi sono operata"

Raffaella Scuotto, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne e ora fidanzata di Brando Ephrikian, ha raccontato sui social di essersi sottoposta ad un intervento. "Sono a riposo perché stamattina ho avuto questo intervento di cui vi ho accennato qualcosa. Sono stati giorni stressanti. Non tanto per l’intervento in sé, ma perché è il primo vissuto".

"E' importante farsi controllare, perché da cosa nasce cosa, tanto è vero che dal mio percorso dermatologico è nato il mio percorso ginecologico. La dottoressa mi chiese l’ecografia per controllare gli ormoni e da questa ecografia, il ginecologo riscontrò qualche anomalia, decidiamo di fare il pap test e da lì vide la presenza di questo polipetto cervicale e di una piaga importante. Quando abbiamo trovato questo polipetto lui mi ha detto di stare tranquilli, perché non sapevamo da quanto tempo ce l'avessi. Io poi ho sorvolato sulla questione salute per diverso tempo, cosa che non farò mai più".