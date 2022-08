Raffaella Fico è tornata single: l'annuncio della showgirl

È durata un anno, la relazione tra Raffaella Fico e Piero Neri, 45enne imprenditore. A dare l'annuncio che tra i due è finita è stata la stessa showgirl. “A dire il vero l’ho lasciato…Non sono più fidanzata”, ha spiegato ad alcuni suoi follower. “Brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”, ha aggiunto senza fornire ulteriori dettagli.

Soltanto pochi mesi fa i due si erano confessati in tv e durante “Le Iene”, in un test d’amore in cui si erano promessi di essere per entrambi l’ultimo partner sessuale per tutta la vita.

Fico l'aveva conosciuto prima di entrare nella Casa del “Grande Fratello Vip”, l'estate del 2021, quando la loro love story fu immortalata da un servizio di “Chi”.

La soubrette ha raccontato comunque di star bene, di sentirsi “appagata” grazie alla “bambina stupenda che è il senso della mia vita” che ha, Pia, nata nel 2012 dalla relazione con Mario Balotelli. E a proposito del calciatore ha detto: “Siamo in ottimi rapporti”.