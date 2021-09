Grande Fratello Vip, la coreografia "hot" di Raffaella Fico infiamma i social

Il "colpo di scena" che ha accompagnato l'ingresso al GF VIP di Raffaella Fico, ha infiammato i social e mandato in visibilio i suoi fans. La bellissima showgirl napoletana, ha infatti presentato la sua traccia "Mamacita Loca" (in coppia con il dj e producer Gigi Soriani), con una coreografia mozzafiato che richiama il videoclip pubblicato poche ore prima del suo ingresso nella casa più spiata d'Italia. L'esibizione, in apertura della prima puntata, ha fatto letteralmente schizzare alle stelle gli stream alla traccia e le tendenze connesse, su tutte le piattaforme musicali ed i portali social.



E' tornata alla musica poche settimane prima del suo ingresso nella casa del GF VIP: Raffaella Fico, l'attrice, modella e showgirl napoletana lanciata nel 2008 nell’ottava edizione del Grande Fratello, poi Lucignolo, Colorado Cafè e l’Isola dei Famosi, carriera che prosegue nel cinema con “Matrimonio a Parigi” di Claudio Risi ed alcuni famosi calendari all'attivo, e testimonial di brand di moda e bellezza (Fruscìo, Coconuda e molti altri). Dopo l'esperienza dell'album "Rush", nel 2014, lanciato da Universal in otto paesi nel mondo, Raffaella presenta un brano happy, da ballare e dall'umore top. La traccia, “Mamacita Loca”, mixa suoni elettronici e latini, abbinando un testo molto passionale con tutti i temi caldi dell'estate. Nel videoclip, la Fico ha lanciato una coreografia diventata virale in poche ore. Il progetto nasce da Gigi Soriani, uno tra i più noti dj in Italia, che ha già al suo attivo lavori con artisti del calibro di Nino D'Angelo, Gigi D'Alessio, Clementino, ed altri numerosi progetti italiani ed internazionali. Per diversi anni ha animato con la sua musica il prepartita della SSC NAPOLI allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

*courtesy Endemol Shine Italy - Canale 5