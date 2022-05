Raffaella Fico: "Sesso tutti i giorni. Per stare con me è necessario"

Raffaella Fico e Piero Neri si confessano durante “Le Iene” e si sottopongono a un test d’amore speciale. “Piero per stare con me sa che va fatto tutti i giorni il sesso e lo preferisco alla cena romantica quello fatto tutta la notte”.

Raffaella risponde sicura poi sulla cosa che la eccita di più dell'altro: “Le spalle”. Lui tentenna, vorrebbe forse dire il lato b ma poi opta per le spalle. Sul posto più strano dove l'hanno fatto, risponde Piero: "Dal dentista".

La coppia infine firma un contratto per le Iene per non fare più sesso con nessun altro per tutta la vita, anche se dovessero lasciarsi.