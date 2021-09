Grande Fratello Vip, Raffaella Fico entra nella casa e lascia tutti senza fiato

E' partita ieri la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Alla conduzione anche questì'anno Alfonso Signorini. Due gli appuntamenti settimanali, il lunedì e il venerdì, 22 i partecipanti.

Ha fatto da subito parlare l'ingresso della showgirl napoletana Raffaella Fico. Prima di entrare si è esibita in un balletto in abiti succinti e con un décolleté molto generoso, tanto da far venire più di un dubbio a Katia Ricciarelli: "Raffella ma non indossi le mutande?". L'ex lady Balotelli ha preferito glissare, ma ha chiarito che si trattava solo di un vestito di scena, per cambiarsi subito dopo.

Prima di entrare nella casa Fico aveva detto di essere molto più matura e di volersi comportare in modo accomodante per evitare polemiche.