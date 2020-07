Raffaella Fico paparazzata a Positano da "Chi" con un nuovo amore. Il noto settimanale pubblica in esclusiva sul numero in edicola da mercoledì le immagini della showgirl napoletana in compagnia del ricco imprenditore fiorentino Giulio Fratini, che è appena stato inserito da Forbes nella lista dei cento talenti under 30. Le immagini tratte da Tgcom24.