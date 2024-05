Raffaella Fico: "Cristiano Ronaldo il mio primo fidanzato. Non sapevo neppure chi fosse"

Raffaella Fico, ospite di Monica Setta nella trasmissione tv Storie di Donne al bivio su Rai 2, ha raccontato alcuni particolari sulle sue storie d'amore. Sulla relazione con Cristiano Ronaldo la showgirl napoletana ha raccontato: "Avevo 20-21 anni, ero in Sardegna a un evento, lo conobbi in quell'occasione, lui si avvicinò, cominciò a corteggiarmi e ci scambiammo il numero e poi lo raggiunsi in Portogallo. Così cominciò questa piccola storia. Non sapevo neppure chi fosse. Ero con il mio agente che mi disse che avevo cuccato il miglior giocatore del mondo. È stato il mio primo fidanzato, lo conservo nel cuore".

Pia e Balotelli

"Balotelli l'ho conosciuto in discoteca, ci ero andata con sua sorella, che avevo conosciuto all'Isola dei Famosi. Lui si fece dare il mio numero dalla sorella, poi cominciammo a sentirci. Uscimmo insieme e alla fine della serata dal cofano dell'auto ha tirato fuori le rose. Pia è nata dopo un anno e mezzo di relazione. Abbiamo subito provato ad averla subito, poi è arrivata. Mario forse era troppo giovane e un po' peperino e non se l'è sentita all'inizio di fare il padre, ma ho perdonato tutto, perché dalla nostra relazione è nata Pia che è il mio grande amore. I tradimenti ci sono stati, quando stavamo insieme sono stata tradita, erano corna pubbliche. Lo perdonavo perché ero molto innamorata. Inizialmente era molto contento della gravidanza, poi ha chiesto il test del DNA per confermare la paternità di Pia, ma ripeto ora è tutto ok. Sono innamorata della vita. Il mio più grande amore è la mia bambina", conclude.