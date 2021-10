Raffaella Fico in imbarazzo, momento hot al Grande Fratello Vip: Nicola Pisu colto sul fatto

La showgirl ex compagna di Mario Balotelli ha sorpreso l'altro concorrente del reality a praticare autoerotismo

Che questa edizione del Grande Fratello Vip potesse riservare dei colpi di scena hot lo immaginavano un po' tutti.



Il nuovo episodio di questo tipo ha avuto come protagonista la napoletana Raffaella Fico. La showgirl ex compagna di Mario Balotelli, infatti, ha sorpreso un altro dei concorrenti del reality show a praticare autoerotismo.



Imbarazzata si è poi confidata con gli altri partecipanti. A quanto pare – non l'ha detto la Fico, ma Manila Nazzaro – ad esser colto sul fatto è stato Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani organizzatrice di Miss Italia.



In sua difesa Alex Belli ha sottolineato si tratti di "cose naturali", sebbene da farsi eventualmente la mattina presto. Per evitare appunto spiacevoli sorprese.