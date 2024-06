Raffaella Di Caprio: "Volo ad Hollywood da mio cugino Leonardo Di Caprio"

Negli ultimi anni ha costruito una carriera fatta di cinema (ricordiamo il film di Luca Lucini 'Le mie ragazze di carta' con Maya Sansa e Neri Marcore') ,teatro (ha debuttato con successo al 'Bagaglino' di Roma con 'Femmina' diretta da Pier Francesco Pingitore) e fiction tv ('Furore 2' e 'I Bastardi di Pizzofalcone').

Raffaella Di Caprio,in questi giorni è sul set del 'La Follia' con il collega Gennaro Lillio, modello di fama internazionale (Dolce e Gabbana).

'' 'La Follia' e' uno degli episodi del film '6' di Daniele Catini. "Il primo episodio di cui sono protagonista con Gennaro Lillio,Marina Marchione e Rosario D'Angelo è estremamente drammatico. Reciterò altri ruoli in questo bellissimo film fortemente voluto dal mio papa' artistico Rosario Porzio,a cui devo la mia carriera", spiega l'attrice.

'La bellezza mi gratifica ma mi ha ostacolato in tanti provini.I cineasti italiani spesso mi sottovalutano a causa del mio aspetto.Gli americani sono attualmente più' aperti e piu' disponibili ad accogliermi.Ho fatto tanti provini importanti per il cinema hollywoodiano e ci tornerò presto per conoscere mio cugino Leonardo (i nonni di Raffaella e Leonardo DiCaprio sono cugini di secondo grado)", prosegue.

Qui in Italia faccio tanti, troppi provini. Sto preparando 'La Locandiera' di Goldoni per la regia di Nando Sessa con i miei bellissimi amici Raffaella Fico e Massimiliano Morra. "Un lavoro bello ed impegnativo", conclude.