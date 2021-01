Torna "La Pupa e il secchione e viceversa": tra i partecipanti anche un giovane napoletano

‘La Pupa e il Secchione e viceversa’ torna in prima serata su Italia1 giovedì 21 gennaio per sei puntate, con la conduzione del comico Pucci.. Dopo il successo della scorsa stagione, torna l’esperimento sociale che mette a confronto due mondi agli antipodi, in cui pupe e secchioni, ma anche viceversa, saranno costretti a vivere sotto lo stesso tetto. Riusciranno persone diametralmente opposte a scambiare i propri saperi e fondere i diversi universi di appartenenza? I concorrenti saranno in grado di mettersi in gioco e andare oltre i propri limiti? Quali saranno le coppie meno affiatate e quelle maggiormente in sintonia?

Tra i concorrenti anche un napoletano

Tra i partecipanti, secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche Gianluca Tornese, un influencer di Quarto. Tornese è noto per le sue partecipazioni a Uomini e Donne come corteggiatore: la prima volta ci ha provato con Valentina Dallari, ma la tronista alla fine ha scelto Andrea Melchiorre; mentre a pochi anni di distanza ci ha provato con Nilufar Addati e Sara Affi Fella, ma anche in questo caso è andata male. Per Tornese, 28 anni, consulente di marketing, può vanatare una partecipazione anche al programma I Soliti Ignoti, condotto da Amadeus sulla Rai.