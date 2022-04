Nozze in vista per Ciro Priello: celebrata la promessa di matrimonio con la sua Maura

Sempre più vicino il momento delle nozze per Ciro Priello. L'attore dei The Jackal, tra pochi giorni alla conduzione di Name that tune con Fabio Balsamo, è pronto a sposare la compagna Maura Iandoli, dalla quale ha avuto anche una bambina.

Sabato scorso, in particolare, è stata celebrata la promessa di matrimonio presso il comune di Melito, città di origine di Priello. A darne notizia è stato proprio il sindaco del comune a nord di Napoli, Luciano Mottola. Queste le sue parole: "Poco fa ho avuto il piacere di celebrare la promessa di matrimonio tra il nostro concittadino Ciro Priello e la sua Maura. A Maura e Ciro, che con i suoi successi con i The Jackal e recentemente anche da solista ha portato in alto il nome di Melito in Italia, vanno le mie felicitazioni e quelle dell’intera cittadinanza. Che la serenità di questi giorni pasquali possa accompagnarvi per tutta la vita, tanti auguri ragazzi Luciano"