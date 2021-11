Un Posto al Sole, Patrizio Rispo apre la sua pizzeria a Chiaia

All'inaugurazione del locale in via Nusco anche Maurizio Aiello, Serena Rossi e Claudia Ruffo

"Tucci's Pizzeria di Conversazione". Si chiama così la pizzeria che il notissimo attore di Un Posto al Sole Patrizio Rispo - nella soap nelle vesti di Raffaele Giordano - ha inaugurato nella serata di ieri in via Nisco, tra via dei Mille e i baretti di Chiaia.

Tra gli ospiti anche dei compagni di avventura negli studi di viale Marconi di lunga data, quel Maurizio Aiello che ancora oggi è tra i protagonisti delle vicende di Palazzo Palladini; Serena Rossi, da tempo lanciatasi in una interessante carriera tra cinema e fiction tv (basti pensare a Mina Settembre); e Claudia Ruffo.

Proprio Aiello nelle sue stories Instagram ha voluto fargli i suoi migliori auguri: "Voglio fare un grande in bocca al lupo al mio amico che si è lanciato nel mondo della ristorazione".