Pino Mauro si sposa a 82 anni: matrimonio con la sua Clara

Pino Mauro (all'anagrafe Giuseppe Mauriello) si è sposato a 82 anni con Clara Garofano, con rito civile, presso la Sala degli specchi di Villa Ghirlanda, a Cinisello Balsamo nel milanese. A officiare le nozze il sindaco.

Il noto artista napoletano ha poi proseguito con la sua sposa e gli invitati il matrimonio in un ristorante della zona, ma ha già promesso che dedicherà parte dei festeggiamenti anche in Campania.

La rivalità con Mario Merola

“Io e Merola potevamo definirci amici-rivali, non è vero, come qualcuno ha scritto, che avevamo litigato o che non ci sopportassimo. Tra di noi c’era grande rispetto, ci siamo più volte esibiti nel corso degli stessi spettacoli, in Italia e nel resto del mondo. È naturale che ci fosse quella sana competizione e quella rivalità, come deve esserci nel campo artistico, e che fa bene all’arte e agli artisti”, ha spiegato Pino Mauro in occasione della presentazione del libro “Napoli Purp Fiction” Da Mario Merola a Pino Mauro - I 10 film da vedere almeno una volta nella vita (Stylo24 Edizioni), scritto dal giornalista Giancarlo Tommasone.