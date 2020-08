Flirt puteolano per il calciatore azzurro Andrea Petagna? L'indiscrezione

Si starebbe già ambientando il nuovo centravanti del Napoli Andrea Petagna, e per farlo avrebbe scelto una compagna e guida d'eccezione, la puteolo-iraniana Nilufar Addati, già tronista e concorrente di Temptation Island Vip, di professione influencer. Secondo i beninformati i due si sarebbero conosciuti in Sardegna, dove sono in vacanza, e avrebbero trascorso la serata di venerdì 14 agosto insieme in uno dei locali più famosi di Porto Cervo.

Seduti allo stesso tavolo, Nilufar e Petagna hanno cenato, ballato e trascorso ore spensierate insieme. Come riportato dal blog VeryInutilPeople, il feeling tra i due sarebbe evidente. La Addati è ricordata per la tormentata storia d'amore con Giordano Mazzocchi, conosciuto negli studi televisivi Mediaset, con il quale condivise il percorso durante la trasmissione Uomini e Donne. I due si sono però lasciati e Nilufar, come dimostrerebbe l'intesa con Petagna, starebbe già voltando pagina.