Gli amori di Patrizia Pellegrino e quel rifiuto a Maradona: "Mi telefonò per giorni, ma non mi piaceva proprio"

Patrizia Pellegrino, idolo negli anni '80, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere del Mezzogiorno in cui ha ripercorso la sua carriera e i suoi amori. Bionda, nordica quasi, eppure tutta napoletana (di Torre Annunziata), ebbe successo già dal 1981 con la canzone "Beng". Showgirl, cantante, attrice, era giovanissima quando passò repentinamente da Canale 21 alla prima serata Rai.

Il primo provino fu con Peppino Di Capri, al Teatro San Carlo. "Gli sono rimasta sempre grata e legatissima", spiega. "Ero giovanissima, avevo 16 anni – racconta poi a proposito dei suoi inizi a Canale 21 – Ricordo l’allegria, la sensazione di fare quello che mi piaceva". Poi l'approdo in Rai a 18 anni. "Corrado si innamorò di me, e dopo mi portò al Rally Canoro, tutti mi aspettavano, il pubblico cantava insieme con me. La mia carriera è esplosa in un meraviglioso istante".

Poi la vita ha avuto la meglio sulla carriera, tre figli e tanta voglia di dedicarsi a loro senza sfiancanti tournée. Poi di recente tv, l'isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Nell'intervista la Pellegrino ha anche parlato delle sue storie d'amore, vere o possibili. "Ho conosciuto Alberto di Monaco a Venezia, alla fine degli anni Ottanta – ha spiegato – Ci siamo ritrovati in gondola fianco a fianco, vicino a noi c’era Liza Minnelli. Lui non mi toglieva gli occhi da dosso, mi diceva che avevo il sorriso di sua madre Grace. Ero al settimo cielo, mi sembrava di essere in una favola lui era proprio il tipo che piaceva a me, un vero principe, mi fece una corte serrata alla quale mi abbandonai con gioia. Restammo insieme per un anno, finì perché vide le mie foto su Playboy e Playman. Mi disse che non poteva restare legato a me dopo quelle foto". E poi il rifiuto a Maradona: "Gli consegnai lo scudetto in Rai, andammo a cena, poi a ballare...A tutti i costi voleva conquistarmi. Gli dissi no, non mi piaceva proprio. Mi telefonò per giorni, le mie amiche dicevano che ero una pazza, ma con gli uomini che non mi piacciono proprio non posso". Adesso è felice: il suo compagno attuale è "un manager e cerco, per quel che è possibile, di non coinvolgerlo. Di tenerlo lontano dai riflettori".