Francesca Pascale. "Ho deciso di allontanarmi dalla Turci. Berlusconi persona più importante della mia vita"

Francesca Pascale parla, per la prima volta, della separazione da Paola Turci. La Pascale al Corriere della Sera ha smentito le voci che parlavano di rapporto finito per gelosia. "Sto attraversando un grande dolore ma la vita mi ha insegnato che prima di amare qualcuno bisogna sapere amare sé stessi. Una fine, quindi, può diventare un atto d’amore nei propri confronti ed è per questo che ho deciso di allontanarmi", ha spiegato.

"Credo molto nell’amore. Quando un progetto che nasce a lungo termine si interrompe in anticipo, per me è un fallimento. Non sono convinta di volere vivere l’esperienza della maternità", ha continuato. Poi, su Berlusconi: "Quando abbiamo deciso di stare insieme, si è preoccupato di questo aspetto, ma per me non era fondamentale. Con lui era tutto speciale. Ho vissuto sotto i riflettori tra politica, processi e alla fine anche servizi sociali, un momento molto dolce della sua esistenza".

Berlusconi è stato "la persona più importante della mia vita. Come mia madre, le mie sorelle. La mia radice, che non voglio sradicare. E nessuno può chiedermi di farlo. Era un confidente, un amico e anche un amante. Ero gelosissima di lui. Chiaramente scoprivo sempre qualcosa, ma ci volevamo molto bene e ci rispettavamo nel profondo nonostante qualche litigio. Ora ci rido su, ma ai tempi mi infuriai. Una volta gli dissi che sarei tornata a casa a un certo orario ma anticipai. Lo trovai non proprio da solo, mi arrabbiai molto e lui mi disse: “Ma sei tu che sei tornata prima”. Era pazzesco. Dopo la fine della nostra storia siamo rimasti amici".

Al tempo del matrimonio con Turci Berlusconi disse: "Ma sei matta? Allora non ti ho insegnato nulla. Devi proprio essere innamorata". "Era un vero liberale. Stava con una ragazza bisessuale dichiarata, che ammetteva la passione per la cannabis. Quando gli ho detto della mia bisessualità mi ha risposto: “In fondo, anche io sono lesbica”. Era un uomo molto rispettoso delle scelte altrui, più moderno di quelli che gli stavano intorno: più Pannella che Salvini".