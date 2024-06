"Pascale e Turci in rottura per il corteggiamento ad una star della tv": la cantante rompe il silenzio

Il matrimonio tra Paola Turci e Francesca Pascale sarebbe al capolinea. La notizia circola insistentemente da ieri dopo l'indiscrezione lanciata da Dagospia a seguito di alcune parole pubblicate sui social da Francesca Pascale ("Mi devo le scuse più grandi per aver sopportato ciò che non meritavo"). A Paolo Turci non sarebbe andato giù il "corteggiamento" dell'ex di Berlusconi a Francesca Fagnani alla fine della nota intervista a Belve su Rai Due. Dall'altro lato, invece, la Pascale non avrebbe gradito alcune foto della cantautrice con la giovane attrice Valentina Dispari.

Tutto, quindi, farebbe pensare ad un allontanamento imminente e definitivo, se non fosse per il fatto che sia arrivata una smentita di Paola Turci riportata dal Corriere della Sera: "Io e Francesca preferiamo non commentare sciocchezze basate sul nulla". Per Dagospia, però, la crisi è pronda e sarebbe già in corso da diverso tempo. "Da almeno un anno l'entourage della coppia sussurra di crisi, scazzi, allontanamenti, litigi e ripicche, del tipo: a Belve, il fuori onda del “corteggiamento” della scugnizza alla Fagnani non sarebbe stato granché gradito dalla Turci. Viceversa, il video postato su Instagram da Paola alle prese con la ventenne attrice Valentina Dispari non ha fatto piacere alla Pascale".

Pascale e Turci - che si sono sposate nel 2022 - intanto non hanno pubblicato smentite pubbliche. Anzia, sui social continuano a giganteggiare le foto e le dediche che le due si sono rivolte in più occasioni.