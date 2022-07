Francesca Pascale compie gli anni: la dedica di Paola Turci diventa virale - FOTO

Dopo la notizia del loro matrimonio, si torna a parlare di Paola Turci e Francesca Pascale. Le due donne non sono più "comparse" sui social se non per ringraziare tutti dell'affetto ricevuto nel lieto giorno della loro unione. Solo Paola Turci, in occasione del compleanno della sua Francesca, ha voluto festeggiare con un post speciale. Una dichiarazione d'amore che non lascia spazio a dubbi e fa comprendere che tutto procede a gonfie vele tra lei e l'ex di Silvio Berlusconi.

La Pascale compie 37 anni e "Love unforgettable Love" ("Amore indimenticabile") si legge sulla foto che ritrae la cantante davanti a un murale con la scritta love. A completare il pensiero l'emoticon di una torta di compleanno. Il post è subito diventato virale e sono tanti gli auguri per la Pascale.