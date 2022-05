Paola Saulino sbarca a Wembley: ospite di un vip misterioso

La showgirl e influecer napoletana Paola Saulino è ormai di casa a Londra, come dimostrano i suoi scatti sui social. Da più di un anno a questa parte, è spesso allo stadio, soprattutto in quel di Londra. L’abbiamo vista a Wembley già due settimane fa in occasione della finale di Fa Cup Chelsea Liverpool e prima ancora sempre a Wembley per la semifinale di FA cup Chelsea - Crystal Palace. E ancora numerose volte allo Stamford Bridge per partite di Premier League come documentano le foto in Chelsea Arsenal o in molte altre partite di Champions League

In questi giorni è volata a Londra e sarà presente alla finalissima Italia Argentina a Wembley mercoledì primo giugno non solo come inviata del suo programma “Mettilo Dentro” che sul web fa più di 50.000 visualizzazioni, ma soprattutto perché invitata da un un vip misterioso.

Non sarà difficile per lei ritornare a Wembley visto che è più presente negli stadi di Londra che in Italia, ed essendo super tifosa della nazionale italiana che ha seguito ultimamente anche a Palermo in occasione del match dell’eliminazione contro la Macedonia del Nord, e prima ancora all’Olimpico contro la Svizzera. E a quanto pare non sarà difficile.

La Saulino forse è a Londra perché sta studiando la Nazionale in quanto vuole realizzare uno dei suoi format proprio sugli Azzurri, un “Mettilo Dentro”, o un “Fallo”, o forse vuole fare altre nuove sexy pagelle come quelle stilate a fine anno per la Serie A, o semplicemente forse l’anno prossimo vorrà fare il Mettilo Dentro proprio per la Premier League, invece che per la serie A. Staremo a vedere.