Paola Saulino: “Con il Napoli faccio sesso, con la nazionale l'amore”

Paola Saulino, dopo la trasferta di Torino, dove ha seguito il suo Napoli, intende nuovamente infuocare lo Stadio Maradona, questa volta per la sua Nazionale, che segue e tifa quasi quanto il Napoli. Recentemente è tornata allo stadio di Napoli Diego Armando Maradona, in occasione del match Napoli Atalanta, ed ha portato molto fortuna al suo Napoli che ha vinto 2-0 con i goal di Kvara e Rrhamani. Succederà lo stesso giovedì 23 marzo con l’Italia? Paolina se lo augura vivamente e sarà in prima linea a sostenere gli azzurri, sempre nella sua città natale che vive un clima di festa calcistico, e sempre da tifosa doc, spera in un abbraccio caloroso della sua città natale.

Paola Saulino fa la differenza, a modo suo, tra il Napoli e l’Italia…“Se dovessi fare un paragone sessuale – dichiara Paola Saulino - tra le due, con il Napoli faccio sesso, forte, passionale, con l’Italia faccio l’amore. È un altro tipo di tifo un altro tipo di amore, con il Napoli mi infuoco, con la nazionale mi emoziono, ho pianto molto per l’Italia. Il Napoli invece tira fuori il lato senza regole di me, urlo, sono pure più sboccata. Con l’Italia no, sono tenera, le voglio bene, tifo col cuore, meno con il corpo. Ma entrambe le sensazioni sono meravigliose, e coabitano felicemente nel mio spazio del cuore dedicato al calcio”.

Dopo la mancata qualificazione in Qatar, la Saulino si aspetta una bella scalata verso una nuova gioia, gli azzurri possono farcela. “Adoro il mister Mancini – continua Paola Saulino - e sono felice che in rappresentanza del Napoli ci sia una bella compagine di ragazzi (Politano, Di Lorenzo e Meret) disposti a lottare anche per la Nazionale, sono molto orgogliosa di questo”.

Infine il pensiero di Paola va a Gianluca Vialli e afferma che le piacerebbe che anche la nazionale onorasse la figura del nostro grande Campione, che ha amato molto il suo percorso in azzurro ed è stato amato tantissimo da tutti. Il ricordo c’è sicuramente, ma il miglior modo per rendere onore a un campione come Vialli sarebbe rispondere sul campo con un bel calcio, lo stesso che ha portato la Nazionale nel 2021 sul tetto d’Europa.