Le pagelle della sexy influencer Paola Saulino

La sexy influencer Paola Saulino, si è messa a dare i numeri: MOW (mowmag.com) pubblica il video della ragazza napoletana, che è ospitata sul magazine poiché già "bannata" più volte dai social network, in cui elenca i voti che riserva agli uomini del Campionato Italiano di calcio di Serie A.

Le pagelle, pubblicate dal magazine lifestyle di AM Network e con la viva voce di Paolina Saulino, partono dal podio: 10 a Pioli e 9 al giocatore brasiliano Leao per la vittoria. L'unico gradino che non è rossonero è il terzo, che è occupato invece dall'allenatore della Salernitana: un rotondo 8, per il risultato raggiunto. E il Napoli? Il c.t. Spalletti merita 7 in pagella, secondo Saulino, perché: "ha portato il Napoli di nuovo in Champions, obiettivo stagionale". Mentre in fondo alla classifica l'influencer partenopea giudica con uno zero spaccato i "tifosi razzisti" di tutte le curve d'Italia, con un femminile consiglio di ragguardevoli dimensioni: "dai ragazzi di colore al massimo, forse, avete soltanto qualcosa da imparare".