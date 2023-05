Paola Saulino sfilerà senza vestiti domenica a Fuorigrotta per festeggiare lo scudetto del Napoli

Paola Saulino aveva fatto una promessa: un tour in autobus nuda nella sua città natale se il suo amato Napoli avesse vinto lo scudetto.

Promessa mantenuta. A causa di problemi di viabilità però ha optato per farlo a piedi semplicemente tra la folla, per gioire e godere insieme ai suoi concittadini e tifosi, in questo momento così importante per il club e per la città.

La Saulino, infatti, sfilerà senza vestiti a Fuorigrotta, nei pressi dello Stadio, a partire dalle 14.30 di domenica 4 giugno, per poi prepararsi per la partita al Diego Armando Maradona tralgi azzurri e la Sampdoria.

“Certi momenti vanno celebrati. Forza Napoli sempre!”, afferma Paola Saulino.