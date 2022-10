Paola Saulino, volano gli insulti con la compagna di Jorginho: "Sei una pu***na"

Si è arrivati agli insulti. Tra Paola Saulino e Catherine Harding non poteva che finire così dopo le dichiarazioni della partenopea, che ha raccontato di aver avuto una storia extraconiugale con l'ex calciatore del Napoli Jorginho, ora in forza al Chelsea e compagno (nonché padre di suoi figlio) della Harding.

In estate la Saulino aveva rilasciato una dettagliata intervista al Daily Star in cui aveva rivelato, senza fare nomi, di aver avuto una relazione con un calciatore di Premier League, relazione poi troncata dal giocatore.

È poi emerso che il giocatore in questione fosse Jorginho, quando la Saulino ha deciso di rendere pubblici alcuni messaggi che la Harding le aveva inviato. In essi la compagna dell'italo-brasiliano la definisce una “pu***na” e la avverte di “non mettere più le sue mani sudicie” sul suo uomo, oppure “non si sarebbe dovuta preoccupare degli avvocati, ma sarebbe andata a prenderla lei stessa”.

Saulino alla Zanzara ha ribadito la sua posizione: “Io pu***na non sono, lei, dati alla mano, co***ta invece lo è”.

(Il messaggio mandato dalla Harding alla Saulino)