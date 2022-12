Paola Saulino incanta da Dubai: social impazziti (FOTO)

Provocante e provocatrice, dissacrante, autoironica. Paola Saulino sa come far parlare si sè e da quando è tornata sui social sembra scatenata. Alcuni suoi scatti hanno fatto impazzire i fan. Fotografie realizzate a Dubai, dove la Saulino è da qualche giorno impegnata tra shooting e diretta con i follower in cui parla di calcio, con particolare riferimento ai Mondiali in Quatar.

La stessa influencer partenopea ha creato, all'inizio di questa stagione calcistica, un format web per prendere in giro le trasmissioni "serie" di calcio, dal titolo volutamente ambiguo "Mettilo Dentro".