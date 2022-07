Paola Saulino confessa: "Lasciata da un calciatore famoso. Mi sento usata e umiliata"

Delusione d'amore per Paola Saulino che racconta di essere stata "usata e umiliata" da un noto calciatore della Premier League. La Saulino, in un'intervista rilasciata al 'Daily Star' e riportata da MowMag, racconta come ha conosciuto questo calciatore: “Ci siamo incontrati a una festa in una villa. Non mi ha mai tolto gli occhi di dosso. Abbiamo riso molto e trascorso un tempo fantastico insieme. Poi siamo andati a una festa in discoteca dove lui si è ubriacato. Durante la cena voleva lasciarmi il suo numero e lo ha fatto. Ho amato il suo odore e il suo modo di fare. Ha iniziato a baciarmi davanti a tutti, ripetutamente, e mi è piaciuto. Ci siamo allontanati e abbiamo iniziato a fare sesso in macchina, poi sono arrivati alcuni amici e ci siamo fermati".

La storia, racconta sempre la Saulino, è andata avanti fino a quando lui non ha deciso di chiudere. “Ho iniziato a vederlo per la prima volta per come è veramente, un cattivo, un bugiardo, irrispettoso e pronto a usare le persone. Mi ha usato e ha tradito la sua ragazza. Che tipo di uomo è questo? Ho soldi, lavoro, guadagno e sono una ragazza molto indipendente, non sto cercando qualcuno che paghi le mie bollette, ma qualcuno da amare e da cui essere amata". C'è tanta amarezza nelle parole della Saulino che, però, non fa nomi, lasciando un velo di mistero su questa storia d'amore finita male.