Paola Saulino bloccata su Instagram: "Aiutatemi per favore"

L'influencer napoletana Paola Saulino è improvvisamente sparita da Instagram. Il suo account sarebbe stato bloccato per alcuni contenuti "proibiti" dalle autorità di Dubai, dove la Saulino ha scelto di vivere in questo periodo. La denuncia del blocco su Instagram arriva attraverso il profilo Facebook:

"Aiutatemi per favore"

"Il mio account è disabilitato da lunedì 11 gennaio. Senza alcun motivo apparente. Sono un personaggio pubblico italiano e il mio profilo è verificato. Sono un influencer e in effetti ho qualche problema per questo, potete aiutarmi per favore? Grazie a tutti".

L'influencere, poi, nei commenti ha lanciato un appello a quanti la seguono: "Condividi e tagga Instagram scrivendo sulla tua bacheca di sbloccare l’account insta_paolina e se vuoi aggiungi una tua motivazione personale. Potrebbe aiutarmi a farmi ascoltare . Vi sono molto grata”