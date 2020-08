Ve la ricordate Paola Frizziero? Da tronista a missionaria: ora sta per diventare mamma

Una delle prime troniste di Uomini e Donne, e anche fra le più amate, la napoletana Paola Frizziero, sta per diventare mamma. La notizia - riportata da Biccy.it - la dà la diretta interessata. Il piccolo si chiamerà Gennaro Maria e nascerà a dicembre. La Frizziero, dopo una travagliata storia d'amore televisivo con Salvatore Angelucci, era uscita dal programma in solitudine. Dopo poco, però, aveva trovato l'amore più grande, quello di Dio. Era diventata infatti una missionaria: "Tre anni fa ho perso mio padre per la SLA e in quel periodo io stavo seguendo i dieci comandamenti", spiega Frizziero.

"Poi a Gerusalemme ho approfondito la conoscenza con Francesco che non mi mollava mai anche se gli rispondevo sempre male e gli proponevo cose terribili. In seguito mi sono decisa a dare una possibilità a Francesco. Ci siamo fidanzati e dopo 4 anni ci siamo decisi a sposarci, sempre con fatica perché io volevo sempre scappare. Avevo paura, finché lui un giorno non mi ha detto che mi dovevo fermare, che ne dovevamo parlare, e alla fine era quello che volevo sentirmi dire", conclude l'ex tronista.