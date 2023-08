Star di OnlyFans si lamenta delle vacanze a Capri: “Troppa fatica”

Fare una vacanza a Capri ma morire dalla voglia di tornare a casa perché si fa “troppa fatica”. L'autrice di questa dichiarazione è stata la star australiana di Onlyfans, Mikaela Testa che ha documentato su Tik Tok il suo viaggio in Europa e in particolare nel golfo di Napoli. L'influencer si è lamentata della giornata passata a Capri ritenendola molto faticosa.

In particolare si è lamentata di aver visto un gatto morto per strada, di aver subìto il caldo intenso dei giorni in cui era sull'isola e dei sentieri per arrivare a mare. Poi l'attacco all'isola. “Gli influencer fanno sembrare questi luoghi così belli ma la metà di essi è modificato e non è reale”. Alla fine non ha fatto mistero di non farcela più e di voler tornare a casa.