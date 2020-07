Nuova fiamma per Raffaella Fico: ecco chi è il ricchissimo imprenditore Giulio Fratini

Un nuova fiamma per Raffaella Fico. L'ex di Mario Balotelli (con il quale ebbe una figlia, Pia) sarebbe innamorato dell'imprenditore Giulio Fratini, come dimostrano le foto intime pubblicate dal settimanale Chi. Fratini è un giovane manager under 30, peraltro inserito da Forbes nella lista di talenti italiani under 30. Il nonno fu il fondatore del marchio di jeans Rifle. Il padre di Fratini è proprietario di una catena di alberghi e della collezione di orogi più grande al mondo, valutata un miliardo di euro.

Dopo Balotelli, Raffaella Fico aveva avuto una storia con il procuratore Alessandro Moggi, figlio di Luciano, dirigente della Juventus ai tempi di Calciopoli.