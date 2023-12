Grande calore a Napoli per le nozze di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini | VIDEO

Pimpanti ed elegantissimi Alessandro Cecchi Paone e il suo compagno Simone Antolini, uniti civilmente dal sindaco di Napoli Gaetano Manfredi alla sala della loggia del Maschio Angioino. È il tanto atteso loro giorno. "Sono legato a Napoli fin da bambino", ha detto all'arrivo, col suo Simone accanto, Cecchi Paone. "Vi ringraziamo per essere qui e per l'affetto che ci date. Abbiamo scelto Napoli anche per questo, per il suo calore".

La cerimonia ha visto la presenza di molti attivisti per i diritti civili ed esponenti delle associazioni lgbtq+. A fare da testimoni sono stati l'ex moglie del giornalista e divulgatore Cristina Navarro e Ilenia Antolini, la cugina di Simone Antolini. La piccola damigella è stata Melissa, figlia di Simone, bimba che un giorno Cecchi Paone vorrebbe adottare. È a lei che sono dedicate le nozze.

A chiudere la cerimonia è un video messaggio di Emma Bonino che avrebbe dovuto presenziare alle nozze. I due neo coniugi hanno infine dato appuntamento al Teatro Sannazaro dove si svolgerà il ricevimento per il quale sono attesi volti noti del giornalismo e dello spettacolo.