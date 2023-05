Noemi Vanni, imprenditrice e fotomodella: "I miei vestiti raggiungibili per tutte le tasche"

Non è una influencer perché non dà semplicemente consigli su cosa indossare e soprattutto non fa serate e pubblicità... Valentina Vanni potrebbe definirsi una imprenditrice fotomodella, poiché tutto ciò che indossa e propone fa parte esclusivamente delle sue collezioni... Non si adegua alla moda per farsi seguire, ma la crea... La ventisettenne seguita da oltre 100.000 persone sui social viene da una famiglia umile con un piccolo negozio in una strada di periferia, è proprio per questo conosce le difficoltà ed oggi attraverso la sua azienda cerca di dare la possibilità di vestire anche a chi, come è stato per lei, non ha a disposizione grossi budget e non può vestire con abiti con cifre da capogiro e soprattutto offre la possibilità a tanti giovani di lavorare per lei.

"Non amo creare abiti esclusivi da vendere solo in zone in delle metropoli - dichiara Noemi - ma creo abiti alla portata di tutte le tasche, perché il bello ed il sentirsi bene con un abito non deve avere prezzo, non per questo però utilizzo tessuti scadenti, anzi - prosegue - con la mia filosofia oltre a dimostrare che si può vestire bene spendendo poco, sto dimostrando che per vestire bene e con abiti di qualità non bisogna spendere per forza tanti soldi, il nostro made in Italy non è costoso alla base, ma è costoso solo per chi compra abiti di grandi nomi di stilisti che pensano innanzitutto al marchio. Potrei capire che negli anni passati i costi esorbitanti servivano per coprire le spese della pubblicità, ma fortunatamente oggi attraverso i social ed attraverso il mio modo di comunicare con i giovani o abbattuto ogni tipo di costo, lo spot pubblicitario sono io, sono la creatrice, sono io la modella e sono io la venditrice, e finché ragiono in questo modo, lavoro divertendomi, e fortunatamente - conclude - quando mi diverto lavoro bene e vado avanti, perché prendo la mia gioia ed il mio entusiasmo e li trasformo in abiti...". La prossima collezione sarà presentata il 19 giugno e sarà disponibile subito dopo suo catalogo online e nello store.