Noemi Letizia: "Io violentata psicologicamente, ho pensato al suicidio"

Non nasconde il suo dolore, Noemi Letizia. In un'intervista a Report - che andrà in onda stasera su RaiTre e di cui sono stati pubblicati alcuni stralci sui social - l'ex "papi girl" si confessa a distanza di molti anni da quanto accadde nell'aprile 2009, quando balzò agli onori della cronaca dopo la festa per i suoi 18 anni.

La ragazza, di Casoria, vide infatti presentarsi ai suoi festeggiamenti anche l'allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, occasione che la portò al centro delle polemiche perché tacciata di una presunta frequentazione con lui.

"Sono diventata anoressica, mi sono chiusa in casa. E un motivo c'è, no? Mi hanno violentata psicologicamente, chiamandomi prostituta a ogni angolo di strada, ma di cosa stiamo parlando? - sono le sue parole - Non me lo aspettavo, mi è sembrato strano ma siccome partecipavo a sfilate e giravano dei miei book fotografici...Quindi pensavo che lui mi avesse notato così".

"Per lui provo tenerezza, non rancore. Ci sono persone che non guardano in faccia a niente e lui probabilmente è tra quelle. Mi hanno violentata psicologicamente chiamandomi ?prostituta?. Io, tramite un percorso psicologico - dice - sono riuscita a scegliere la strada più lunga, ma avrei potuto anche scegliere l'altra strada, come tanta gente fa, no? Togliermi la vita, ci ho pensato tante volte".

Noemi Letizia adesso ha 29 anni. Spiega che non ha mai chiamato Berlusconi "papi", che la verità è "tutta un'altra roba" e che "sono state dette tante cose, ci siamo attenuti a quanto ci hanno detto di dire e fare".