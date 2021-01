"Upas ha perso il suo sole": addio per sempre a Marina?

"L’uscita di Marina non è stata una mia scelta" e "Se Marina tornerà e quando io questo ancora no lo so, l’unica certezza è la sua partenza". Sono le due frasi con cui l'attrice Nina Soldano ha spiegato su Instagram, ai suoi fan, le vicende che sta attraversando il suo personaggio nella notissima soap Un Posto al Sole.

"Vi ringrazio per avermi innondata di messaggi di stima, affetto e tanto amore per Marina e per me...non fanno altro che riempirmi il cuore di gioia", aggiunge la Soldano, che in effetti è stata subissata di complimenti, soprattutto di spettatori di Upas che non immaginano la soap possa proseguire senza di lei.

Nulla è ancora detto, di certo allo stato delle cose Marina è uscita di scena. E i tantissimi fan della Soldano - dopo tante puntante - ne sono orfani: "Upas ha perso il suo sole.. stasera accendere la tv e sapere che non ti vedrò avrà un sapore diverso", scrive una di loro.